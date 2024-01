Après l’entraînement dirigé de ce mardi 2 janvier, Luis Enrique s’est rendu en conférence de presse d’avant-match en marge du Trophée des Champions. Un point presse durant lequel le technicien espagnol a évoqué la rencontre face au TFC, l’arrivée de Lucas Beraldo, la suite du mercato ou encore le dossier Kylian Mbappé.

La réaction de Luis Enrique à l’arrivée de Lucas Beraldo (PSG TV)

« C’est un joueur très jeune qui renforce la défense, il peut jouer dans l’axe ou latéral. C’est l’avenir du club. C’est un joueur très intelligent dans sa manière de défendre« .

L’importance du Trophée des Champions (PSG TV)

« C’est un trophée et nous voulons nous habituer à être en position de remporter des trophées« .

Le premier trophée qu’il pourrait remporter an dehors de ceux avec le FC Barcelone

« C’est vrai demain, on a cette opportunité de remporter notre premier trophée et c’est une grande motivation. Nous voulons conquérir tous les trophées possibles. Il serait le fruit du travail effectué l’année dernière par Galtier et son staff« .

La préparation pour le Trophée des Champions

« Ça ne requiert rien de particulier. J’adorerais de pouvoir jouer un trophée chaque semaine. La motivation pour une finale et supérieure à n’importe quel match de championnat. On est ravi« .

Comment gérer l’incertitude autour du dossier Kylian Mbappé ?

« Comme je vais le gérer ? Comme je l’ai toujours fait jusqu’à maintenant« .

Une nouvelle fois interrogé sur Lucas Beraldo

« C’est le premier joueur de ce mercato, il a pu s’entraîner. On a vu un peu ce qu’on savait déjà. On tente toujours d’avoir la plus grande dose d’informations sur un joueur. Il y a une composante très important est qu’on souhaite que les joueurs aient un mental de lutteur, de professionnel, qui prennent soin de leur vie quotidienne et Lucas Beraldo coche toutes les cases. C’est un joueur d’avenir très intéressant« .

Au sujet de Gabriel Moscardo

« Je ne suis pas en position pas en position de vous donner des infos sur des joueurs qui ne sont pas encore au PSG« .

Le mercato d’hiver pour Luis Enrique

« Comme entraîneur, si je peux avoir plusieurs joueurs sur chaque poste, je serais ravi. On va être attentif sur le mercato mais pas seulement au milieu. Dans toutes les positions, c’est un marché compliqué mais s’il y a des opportunités, allons-y« .

Luis Enrique, interrogé une nouvelle fois sur Kylian Mbappé

« Ce n’est pas un sujet qui dépend de moi, je ne suis pas la personne qui doit répondre à cette question« .

Kang-In Lee et Hakimi disponibles pour le Trophée des Champions

« Hakimi et Kang-in Lee sont convoqués avec leurs sélections mais ils sont à disposition peuvent être alignés demain« .

L’apprentissage de la langue française

« L’apprentissage du français est plus dur que ce que je pensais, c’est très compliqué pour moi« .

La saison commence t-elle demain ?

« Non la saison ne commence pas demain, elle a commencé il y a plusieurs mois déjà. On arrive au sixième mois de travail. Le PSG de Luis Enrique, tu auras ce qu’il est à la fin de la saison. On est encore au début de la deuxième partie« .

Pourquoi avoir recruté Lucas Beraldo ?

« Nuno et Kimpembe vont récupérer. Le recrutement de Beraldo répond plutôt à des opportunités qu’on voit chez des joueurs. C’est un mercato difficile mais on a vu que Beraldo pouvait aider l’équipe dès la première minute malgré sa jeunesse. Il est tranquille et il n’y a pas de précipitation« .