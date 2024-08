Initialement prévu début août en Chine, le Trophée des Champions opposant le PSG à l’AS Monaco pourrait avoir lieu à la fin du mois en Principauté.

Initialement prévu en Chine le 7 août dernier, le Trophée des Champions avait finalement été reporté à une date ultérieure en raison des lourdeurs administratives qui ont rendu impossible la tenue de la rencontre. Face à cette situation, la Ligue de Football Professionnel avait décidé de reporter la rencontre opposant le PSG à l’AS Monaco plus tard au cours de la saison 2024-2025. « La LFP voulait se donner le temps pour trouver une nouvelle date et un nouveau lieu. Assez vite dans ses discussions avec Nasser al-Khelaïfi et Dmitri Rybolovlev, Vincent Labrune a compris qu’ils ne souhaitaient pas que le Trophée se joue à l’étranger », explique L’Equipe.

Une rencontre programmée le mercredi 28 août

Les deux présidents ont affirmé leur souhait que ce match se déroule en France, soit à Paris ou en Principauté. Et pour des raisons de calendrier, il a été préféré que cette rencontre se déroule fin août, même si une édition hivernale a aussi été évoquée comme en janvier 2024 (remportée par le PSG face à Toulouse). Et selon les informations de Monaco-Matin, cette édition du Trophée des Champions 2024 pourrait avoir lieu dans les jours à venir. Même si la Ligue n’a encore rien officialisé, le quotidien régional rapporte que cette confrontation entre le PSG et l’AS Monaco devrait se tenir le mercredi 28 août et sera diffusée sur DAZN. « Le club monégasque et parisien évoluant tous deux en coupe d’Europe cette saison, il a probablement été jugé préférable de fixer ce match relativement tôt avant que le calendrier ne se charge davantage. » Cette affiche serait donc intercalée entre la deuxième (PSG / Montpellier & OL / AS Monaco) et troisième (LOSC / PSG & AS Monaco / RC Lens ) journée de Ligue 1.

Cette solution ne fera pas les affaires de la LFP, comme le rapporte L’Equipe, notamment en raison de l’affluence réduite du Stade Louis II (18 523 places). « De plus, contrairement à une édition à l’étranger, il n’y aura pas de promoteur pour prendre à son compte l’ensemble des frais. Mais, ce pourrait être le dernier Trophée sous cette forme. » En effet, le président de la Ligue, Vincent Labrune, souhaiterait instaurer un Final 4 (deux demi-finales et une finale). Une version qui pourrait voir le jour dès janvier 2026, conclut le quotidien sportif.