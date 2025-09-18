Le verdict est tombé pour Joao Neves, sorti sur blessure contre l’Atalanta

Titulaire lors de la large victoire du PSG contre l’Atalanta Bergame hier (4-0), Joao Neves était sorti sur blessure. Il est touché aux ischio-jambiers gauches et est forfait pour le Classico.

Depuis le début de la saison, le PSG n’est pas épargné par les blessures. Titulaire hier soir lors de la large victoire du PSG lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame sur la pelouse du Parc des Princes (4-0), Joao Neves a dû sortir sur blessure après ressenti une douleur derrière la cuisse. Après la rencontre, Luis Enrique expliquait qu’il fallait attendre les examens pour se prononcer.

Touché aux ischio-jambiers gauches

Ce jeudi après-midi, le PSG a communiqué sur la blessure de l’international portugais. Ce dernier est touché aux ischio-jambiers gauches. Le club de la capitale fait savoir que le milieu de terrain restera en soins jusqu’à la semaine prochaine. Il est donc forfait pour le premier Classico de la saison, qui se jouera dimanche soir (20h45, Ligue 1+) sur la pelouse du Stade Vélodrome en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Le PSG aura ensuite une semaine pour préparer son prochain match, la réception de l’AJ Auxerre pour le compte de la sixième journée du championnat. Joao Neves sera-t-il de la partie ? Réponse dans les prochains jours.