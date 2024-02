En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Les joueurs du Real Madrid attendent une réponse rapide dans ce dossier, selon Aurélien Tchouaméni.

C’est l’un des sujets qui alimente quasiment quotidiennement l’actualité du PSG. Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin avec le club de la capitale, ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Deux solutions semblent se dessiner. Une prolongation de contrat avec les Rouge & Bleu ou un départ libre au Real Madrid. Il y a quelques semaines, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale (242 réalisations) a expliqué qu’il n’avait pas encore fait son choix, mais que cela ne durerait pas autant qu’en 2022, où il avait officialisé son choix à la fin du mois de mai.

« S’il me l’avait annoncé, je ne l’aurais pas dit »

Hier soir, à l’issue de la victoire du Real Madrid en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions contre Leipzig (0-1), Aurélien Tchouaméni a été interrogé sur l’avenir de son coéquipier en équipe de France. Un sujet qui n’est pas tabou dans le vestiaire madrilène, assure le milieu de terrain. « Si Mbappé m’a annoncé sa décision pour la saison prochaine ? À moi personnellement ? Bah non ! Et même s’il me l’avait annoncé, je ne l’aurais pas dit ! On en parle dans le vestiaire de temps en temps, c’est un sujet important. On espère que ça va se décanter dans les semaines à venir« , conclut l’ancien monégasque au micro de Canal Plus.