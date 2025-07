Le voyage rocambolesque de la famille Beraldo jusqu’à New York

Demain soir (21 heures, DAZN), le PSG affronte le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Le père et la femme de Lucas Beraldo ont eu un voyage rocambolesque pour rallier New York.

Le PSG affronte le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs demain soir. Les Parisiens tenteront de se défaire des Madrilènes afin de rallier la finale. Pour cette rencontre, Lucas Beraldo devrait être titulaire au côté de Marquinhos en défense, Willian Pacho et Lucas Hernandez étant suspendus pour cette rencontre. L’international brésilien pourra compter sur le soutien de ses proches dans les tribunes du MetLife Stadium. Mais ces derniers ont vécu une drôle de mésaventure au moment de rallier New York.

Un trajet de 391 km en voiture

Comme le rapporte Globo Esporte, André Beraldo et Rafaela Albino, le père et la femme du numéro 4 du PSG ont décollé avec trois heures de retard de Sao Paulo vers Washington, où ils ont manqué leur correspondance pour New York. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir fait les frais du retard de leur avion. Trois autres voyageurs, supporters de Fluminense, voulaient aussi se rendre dans la mégalopole américaine pour assister à l’autre demi-finale entre leur équipe et Chelsea, ce mardi (21 heures, DAZN). Au comptoir du service client de la compagnie aérienne, le trio a rencontré les proches du défenseur parisien, en quête d’un plan B pour se rendre à New York, indique le média brésilien. Les cinq personnes ont alors quitté Washington à bord de la même voiture de location pour un voyage de 391 km et d’une durée de près de quatre heures en direction de New York. Ils sont arrivés lundi à 22 heures (heure locale), conclut Globo Esporte.