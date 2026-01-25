Leader, Dro Fernandez, Féminines… Le récapitulatif de la mi-journée

Le PSG retrouve sa place de leader en Ligue 1, se rapproche de sa première recrue cet hiver, alors que les Féminines se sont qualifiées en quart de la Coupe de France.

L’actualité du PSG ce dimanche est marquée par la Ligue 1, le mercato et la Coupe de France Féminines. Vainqueur d’Auxerre vendredi soir grâce à un but de Bradley Barcola (0-1), le club de la capitale attendait un faux pas des Lensois contre Marseille hier soir pour conserver la place de leader, qu’il avait laissé filer le 30 novembre dernier. Et lors du choc de la dix-neuvième journée de Ligue 1, ce sont les Marseillais qui ont mis en difficulté les Lensois, menés 2-0 au bout de treize minutes de jeu. Malgré quelques situations, Lens n’arrivera pas à renverser la situation, encaissant même un troisième but avant de réduire le score en fin de match (3-1). Les Lensois mettent fin à leur série de dix victoires consécutives toutes compétitions confondues et laissent donc le PSG en tête avec deux points de retard.

Dro Fernandez en approche

Autre actualité du PSG de ce dimanche, le mercato. S’il n’était pas censé se montrer actif lors de ce mois de janvier, le PSG serait proche de s’offrir une recrue en la personne de Dro Fernandez. Le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, qui a annoncé son départ à ses coéquipiers, devrait rejoindre le club de la capitale contre huit millions d’euros. S’il pouvait lever sa clause libératoire de six millions d’euros, le PSG a décidé de négocier un transfert avec le Barça pour garder de bonnes relations avec le club catalan. Le montant du transfert devrait s’élever à huit millions d’euros selon Mundo Deportivo. Enfin, les Féminines du PSG se sont facilement qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de France en surclassant Montpellier au Campus PSG grâce notamment à un triplé de Romée Leuchter (5-0). Elles ont préparé de la meilleure manière le choc de l’Arkema Première Ligue la semaine prochaine contre Lyon.