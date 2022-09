En recherche de temps de jeu, Leandro Paredes a décidé de quitter le PSG lors du mercato d’été. Après plusieurs semaines de négociations, l’Argentin a été prêté avec option d’achat à la Juventus Turin. Actuellement avec la sélection d’Argentine, le milieu de terrain est revenu sur son choix.

Cet été, le PSG a décidé de rénover son milieu de terrain. Exit, Rafinha, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Eric Dina Ebimbe et Leandro Paredes, soit en prêt avec option d’achat soit de manière définitive. Ces derniers ont été remplacés par Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Concernant Leandro Paredes, il a été prêté avec option d’achat du côté de la Juventus Turin. Une option qui peut devenir obligatoire si certaines conditions sont remplies. Selon certaines sources, l’option d’achat s’activera automatiquement si la Juventus atteint les quarts de finale de Ligue des champions. De plus, le joueur devra disputer un certain pourcentage de matches. Arrivé en janvier 2019 au PSG, le joueur de 28 ans ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable. Et à quelques mois de la Coupe du monde (20 novembre au 18 décembre), l’Argentin était à la recherche d’un nouveau challenge.

Paredes avait besoin de jouer avant la Coupe du monde

Interrogé par ESPN, Leandro Paredes estime avoir pris la bonne décision en quittant le PSG cet été : « C’était une décision difficile, changer de club avant la Coupe du monde, en raison de l’adaptation. Je pense que j’ai pris la bonne décision, j’avais besoin de minutes pour arriver au Qatar de la meilleure façon, et c’était la bonne chose à faire. Il y avait deux choses importantes pour moi : avoir du temps de jeu et avoir un grand club comme la Juventus. C’était l’un de mes désirs de jouer dans cette équipe. »

L’ancien milieu de Boca Juniors a notamment été questionné sur Kylian Mbappé. Cependant, il s’est montré plutôt expéditif au sujet de l’attaquant français : « Ce n’est pas à moi de parler de lui. J’avais une relation avec ceux avec qui j’avais une relation, mais ceux avec qui je n’avais pas de relation, je ne peux pas vous en parler. »