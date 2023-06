Leandro Paredes officiellement de retour au PSG

Après une saison en prêt du côté de la Juventus Turin, Leandro Paredes signe son retour officiellement au PSG. Le club de la Vielle Dame a communiqué la nouvelle sur son site officiel. Le milieu de terrain argentin retrouvera ses coéquipiers sous les cieux parisiens, en attendant de voir ce que ses dirigeants souhaitent pour lui.

A la fin du mercato estival 2022 le PSG a cédé Leandro Paredes en prêt à la Juventus Turin. L’opération était associée à une option d’achat sous conditions, qui n’est pas activée par les Bianconeris. En effet, sur son site officiel, le club de la Vielle Dame annonce le départ de Leandro Paredes, et donc son retour au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain argentin a disputé cette saison avec la Juve, 35 rencontres toutes compétitions pour un bilan de 1 but et 1 passe décisive. Par ailleurs, le champion du monde 2022 avec l’Albiceleste demeure sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024. En ce sens, son cas met les dirigeants parisiens dos au mur. En effet, entre le loft et un départ, une prolongation de contrat ou un départ libre dans un an, le dossier Leandro Paredes sera a traité à son retour de vacances. « Je dois retourner au PSG. Mais pour le moment, je veux profiter de mes vacances« , a déclaré le principal intéressé au micro de TyC Sports ces dernières heures.