L’échange entre Lionel Messi et Kylian Mbappé sur les penalties

Hier soir, le PSG s’est imposé dans la douleur sur la pelouse du Parc des Princes contre le RB Leipzig (3-2). Les Rouge & Bleu peuvent remercier Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui ont offert le succès au club de la capitale. Dans ce match contre les Allemands, le PSG a obtenu deux penalties. Après avoir été bousculé dans la surface par Simakan, Kylian Mbappé a pointé du doigt La Pulga pour lui dire de tirer le penalty. Le numéro 30 parisien n’a pas tremblé et s’est permis une panenka pour tromper Gulácsi. Dans les dernières minutes, le PSG va obtenir un deuxième penalty. Cette fois-ci, c’est le numéro 7 parisien qui s’est présenté, mais il s’est complètement loupé. Ce mercredi soir, RMC Sport a dévoilé les coulisses de ces deux séquences. Pour le premier, Kylian Mbappé a pointé du doigt Messi en lui disant « je te le laisse. » Ce à quoi a répondu la Pulga « Ok.« Pour le second, l’international français a demandé à l’Argentin s’il pouvait le tirer. La réponse de la Pulga : « Oui oui. »