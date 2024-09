Ce vendredi soir, le PSG s’est largement imposé contre le Stade Rennais pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 (3-1). Dans un match qu’il a totalement dominé, même s’il s’est fait un peu peur dans le dernier quart d’heure, le club de la capitale a pu compter sur des performances de très haut standing de Bradley Barcola, Lee Kang-in et Joao Neves notamment. Présent en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique, dans des propos relayés par Le Parisien, s’est montré très élogieux envers ses joueurs et s’est également défendu sur son triple changement à la 70e minute…

Le match contre Rennes

« Je suis très satisfait du match. On a été très supérieurs. On a marqué trois buts mais on aurait pu encore en marquer plus. On a eu beaucoup d’occasions. Je suis content. J’ai beaucoup aimé ce match. Mais, oui, on a perdu le contrôle du match lors des 15 dernières minutes. On a accumulé beaucoup de pertes de balles, donné des opportunités à l’adversaire. C’est le seul point négatif. Mais l’adversaire était vraiment bon. Ce sont trois points de plus. »

Le triple changement a pesé sur la fin du match ?

« Je ne pense pas. L’attitude de l’équipe est générale. Je comprends que les 15 dernières minutes vous intéressent. Je reste avec les 75 premières. On a vraiment été supérieurs. On a joué un football offensif, on a pressé haut. La fin, c’est à cause de l’entraîneur et des titulaires. Pas de la faute de ceux qui sont rentrés. »

Barcola

« Cite-moi un joueur qui joue bien tous les matches. Juste un. C’est très ennuyeux de parler de ça. Surtout avec un joueur si jeune. Personne ne joue bien tous les matches. Encore moins un joueur de 21 ans. Aujourd’hui, c’est Dieu, hier, c’était le Diable. Je demande un peu plus de mesure. Ce sujet m’ennuie. »

A voir aussi : PSG / Stade Rennais – Les notes des joueurs parisiens



Lee Kang-in

« C’est un joueur tellement polyvalent. Avec une qualité incroyable pour notre football : il ne perd pas le ballon, malgré la pression. Il a joué faux numéro 9 mais avec beaucoup de libertés. Il a été exceptionnel. Il a pu marquer un but à la manière d’un attaquant intelligent, en prenant le rebond. Il a fait un grand match. Il a la capacité de passer, de tirer. Je suis ravi de ce match très complet. »

Où s’arrêtera la progression de Joao Neves ?

« On ne le sait pas encore. Il n’a que 20 ans. Il profite pour l’heure du football au plus haut niveau. Avec une grande qualité pour manier le jeu, presser, récupérer les ballons. Il a été superbe aujourd’hui. C’est un plaisir d’avoir des joueurs de ce niveau et avec cette mentalité. »

Les coups de pied arrêtés défensifs, une source d’inquiétude avant Arsenal ?

« Le football n’a pas été juste avec nous ce soir. Rennes n’a eu que très, très peu d’occasions ce soir. Et ils marquent sur penalty. Parfait, nous ne le sommes pas. Mais la négativité est habituelle avec le journalisme autour du PSG. Si vous regardez les stats par rapport à l’an dernier, tout est meilleur. Mais vous posez des questions sur les dix dernières minutes… »