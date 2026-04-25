Lee : « C’est important pour préparer le match de mardi »

Ce samedi, le PSG s’est tranquillement imposé sur la pelouse de l’Angers SCO (3-0). Une victoire importante dans la course au titre.

Avant son match face au Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG devait bien négocier son déplacement sur la pelouse de l’Angers SCO, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Avec une équipe remaniée, les Rouge & Bleu se sont imposés sur le score de 3-0. Buteur et passeur décisif, Lee Kang-In est revenu sur la performance parisienne, au micro de Ligue 1+.

Un match plein de sa part

« Avant le match, on savait que ça allait être difficile car ils sont chez eux. Angers est une bonne équipe. On est très contents parce qu’on a réussi à avoir un résultat face à cette équipe. C’est important pour préparer le match de mardi (face au Bayern Munich). Il faut travailler dur et bien se préparer pour le match face au Bayern. »

Son but inscrit face à Angers

« C’est une action qu’on a déjà travaillé avant. Je suis content d’avoir marqué ce but. »

La défaite face à l’OL, un déclic important pour le sprint final ?

« Oui, tous les matchs qu’on arrive à gagner, c’est positif. On doit continuer à travailler pour encore gagner plus de points. Il y a encore beaucoup de matchs. »

Le PSG est-il quasiment champion ?

« Il y a deux compétitions qu’on a envie de gagner, le championnat et la Champions League. On essaye de se préparer de la meilleure manière pour remporter ces deux trophées qui sont très importants pour nous. »