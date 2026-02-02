Lee : « Heureux d’être revenu et d’avoir gagné ce soir »

Ce dimanche soir, le PSG s’est offert une victoire importante sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Lee Kang-in s’est réjoui de ce succès important pour son équipe.

Blessé depuis le 17 décembre dernier, Lee Kang-in a fait son retour ce dimanche soir lors de la victoire du PSG contre Strasbourg en clôture de la vingtième journée de Ligue 1 (1-2). Auteur d’une bonne entrée en jeu, l’international sud-coréen est impliqué sur le but de la victoire inscrit par Nuno Mendes, lui qui lance parfaitement en profondeur Warren Zaïre-Emery, qui réalise ensuite un très bon centre pour la tête du latéral gauche portugais. Au micro de PSG TV, Lee Kang-in est revenu sur ce précieux succès et sur son retour sur les terrains.

« Nous sommes contents d’avoir décroché la victoire »

« Avant même de commencer le match, on savait que Strasbourg était un bel adversaire. C’est une équipe qui nous cause des problèmes. On s’est bien préparé pour ce match, même s’il y a eu des moments plus difficiles, et d’autres où nous avons été meilleurs. Mais nous sommes contents d’avoir décroché la victoire, et il faut continuer à travailler. Mon retour ? Je tiens à remercier tout le staff qui m’a aidé à revenir le plus vite possible, et aussi mes coéquipiers qui ont toujours été à mes côtés dans ces moments difficiles. Une blessure ce n’est jamais évident, alors merci à tous ! Je suis heureux d’être revenu et d’avoir gagné ce soir. Et il faut continuer à travailler dur. »