Lee Kang-In à l’Atlético de Madrid, c’est enfin imminent

Malgré un temps de latence, Lee Kang-In devrait très bientôt signer avec l’Atlético. Le gaucher serait arrivé dans la capitale espagnole.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG vend plutôt bien sur ce mercato. Après Gonçalo Ramos au Milan pour plus de 70 millions d’euros, ce sera bientôt autour de Lee Kang-In d’être vendu pour un peu plus de 40 millions d’euros bonus compris. Pour ce dernier transfert, l’accord est annoncé depuis un moment avec l’Atlético de Madrid.

Lee Kang-In est arrivé à Madrid

Force est de constater que l’officialisation tarde encore à advenir. Mais on arrive bien au bout du processus. Lee Kang-In, après avoir passé la traditionnelle visite médicale, va bien s’engager avec les Colchoneros. IL est d’ailleurs arrivé sur Madrid ce jour, comme le journaliste Ruben Uria, très bien informé sur ce dossier depuis le début, nous l’apprend.

Pour boucler ce transfert, l’Atlético va bien dépenser un peu plus de 40 millions d’euros en comptant les bonus. Dans le même temps, le dossier Maghnes Akliouche, qui sera le remplaçant de Lee Kang-In à Paris, a connu un gros coup d’accélérateur au cours des dernières heures. Le montant ? 50 millions d’euros, hors bonus, selon les derniers échos en date. La semaine prochaine devrait donc être décisive pour ces deux transferts.