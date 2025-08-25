Lee Kang-in convoqué avec la Corée du Sud

Si la saison 2025-2026 vient à peine de commencer, elle va déjà être stoppée par une trêve internationale. Lee Kang-in sera concerné par cette dernière.

Le PSG va jouer son quatrième match de la saison samedi soir (21h05, Ligue 1 +) sur la pelouse de Toulouse dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Ils devront ensuite attendre le week-end du 13 septembre, et la réception – au Parc des Princes – du RC Lens pour le compte de la quatrième journée du championnat pour retrouver les terrains. En effet, entre ces deux rencontres, la première trêve internationale de l’exercice 2025-2026 aura lieu. Cette dernière va concerner un très grand nombre de joueurs du PSG.

Deux matches amicaux pour les Coréens

Ce lundi, le sélectionneur de la Corée du Sud, Myung-bo Hong, a dévoilé sa liste pour les matches amicaux contre les États-Unis (6 septembre, 23 heures) et le Mexique (10 septembre, trois heures du matin en France). Sans surprise, Lee Kang-in figure parmi cette dernière. Auteur du premier but de la saison du PSG lors de la finale de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham (2-2, 4 t.a.b à 3), le numéro 19 parisien sera l’une des armes offensives de la Corée du Sud pour ces deux matches amicaux.