La trêve internationale a pris fin hier soir. Six joueurs étaient concernés par des matches avec leurs sélections. Lee Kang-in a brillé alors que le Brésil s’est de nouveau incliné…

La parenthèse internationale est enfin terminée. Samedi soir (21 heures, DAZN), le PSG va retrouver la Ligue 1 avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Brestois dans le cadre de la quatrième journée. Hier, six de ses joueurs étaient encore concernés par des matches avec leurs sélections nationales respectives. Buteur, mais touché à la cheville contre la Slovénie, Désiré Doué était resté avec l’équipe de France Espoirs. Hier, il n’a pas joué lors de la victoire contre la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des Éliminatoires à l’Euro 2025 (2-0). Après sa victoire contre l’Équateur, le Brésil affrontait le Paraguay dans le cadre des Éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Avec un Marquinhos titulaire et qui a disputé l’intégralité de la rencontre, la Seleçao s’est inclinée contre les Paraguayens (1-0). Dominateurs, les Brésiliens n’ont pas réussi à trouver de solutions face au bloc défensif compact de son adversaire du soir. Résultat, une quatrième défaite en huit matches d’Éliminatoires au Mondial 2026, qui place le Brésil à la cinquième place du groupe (les six premiers sont qualifiés pour la Coupe du monde). Également convoqué lors de cette trêve, Lucas Beraldo n’était pas sur la feuille de match.

Lee Kang-in passeur décisif

Défait par le Brésil, l’Équateur de Willian Pacho se devait de l’emporter contre le Pérou cette nuit afin de conserver ses chances de se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Avec le défenseur du PSG titulaire dans la défense à trois équatorienne et qui a joué les 90 minutes, l’Équateur s’est imposé sur la plus petite des marges grâce à un but d’Enner Valencia (1-0). Un succès qui lui permet de prendre la quatrième place du groupe, un point devant le Brésil. Après son match nul frustrant contre la Palestine (0-0), la Corée du Sud affrontait Oman pour le compte des Eliminatoires à la Coupe du monde 2026. Titulaire, Lee Kang-in a délivré une passe décisive sur le deuxième coréen inscrit par Son Heung-Min (82e). Les Coréens s’imposent 3-1 et le joueur du PSG aura joué 89 minutes. Enfin, Yoram Zague a joué pendant 86 minutes lors de la victoire de l’équipe de France U19 contre la Pologne (2-1) lors du tournoi amical, la Slovenia Cup 2024. Avec trois succès en trois matches, la France a remporté cette compétition.