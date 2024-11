Ce samedi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’Angers SCO (2-4) en Ligue 1 avec une grande performance de Lee Kang-In.

Le PSG s’est parfaitement ressaisi. Après une défaite cruelle en Ligue des champions en milieu de semaine face à l’Atlético de Madrid (1-2), le club parisien avait à coeur de se reprendre en Ligue 1, juste avant la trêve internationale de novembre. Et les Rouge & Bleu ont confirmé leur bonne forme dans le championnat de France. Malgré un onze de départ remanié par Luis Enrique, le leader de championnat s’est facilement imposé sur la pelouse de l’Angers SCO (2-4) pour conserver son avance de six points en tête du classement.

À lire aussi : Angers / PSG – les notes des Parisiens dans la presse

« Il est temps d’aller en équipe nationale, de prendre soin de nous et de revenir en bonne santé »

Et pour cela, le PSG a pu s’appuyer sur un trio offensif Lee Kang-In, Marco Asensio et Bradley Barcola en grande forme. Le Sud-Coréen a notamment été auteur d’une doublé, son premier sous les couleurs parisiennes, et d’une passe décisive. Devenu le deuxième meilleur buteur parisien de la saison avec 6 réalisations, tous en Ligue 1, le numéro 19 des Rouge & Bleu confirme sa bonne forme dans le championnat de France. Après la rencontre, l’international sud-coréen s’est exprimé sur la victoire de sa formation : « C’est une bonne chose. Nous sommes heureux de cette victoire, nous voulons toujours prendre les trois points. Maintenant, il est temps d’aller en équipe nationale, de prendre soin de nous et de revenir en bonne santé. Nous travaillons tous ensemble, nous courons tous et nous créons les occasions ensemble. Nous en sommes très heureux. Au-delà des buts et des passes décisives, je suis très content de cette victoire et nous allons continuer à travailler dur pour prendre les trois points au prochain match », a déclaré le joueur de 23 ans au micro de PSG TV après la rencontre. Désormais, Lee Kang-In sera concentré avec sa sélection nationale avant de retrouver le PSG fin novembre avec un programme très chargé.