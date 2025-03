Lee Kang-In : « On a confiance en nous »

Ce samedi soir, le PSG a livré un récital pour s’imposer face au LOSC (4-1) après une première période parfaite. De quoi préparer au mieux le match face à Liverpool.

Le PSG a une nouvelle fois activé son mode rouleau compresseur. Quelques jours avant son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool, les joueurs de Luis Enrique ont livré une partition parfaite en première période avant de gérer au retour des vestiaires face à des Lillois impuissants (4-1). Après la rencontre, Lee Kang-In, entré en cours de jeu, est revenu sur la performance de son équipe au micro de DAZN.

« Un match presque parfait du PSG ? Oui, je suis très content d’avoir les trois points. On essaye de s’améliorer à chaque fois. La préparation idéale avant Liverpool ? On voulait se préparer de la meilleure des manières avec la victoire et on l’a fait. On a confiance en nous et c’est sûr qu’on va continuer à travailler pour la victoire. »