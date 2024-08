À la veille du match face au Montpellier Hérault, le milieu du PSG, Lee Kang-In, a évoqué cette confrontation particulière à ses yeux.

Ce vendredi soir (20h45 sur DAZN), le PSG ouvrira la deuxième journée de Ligue 1 avec la réception du Montpellier Hérault. Pour leur première rencontre de la saison au Parc des Princes, les champions de France en titre auront à coeur de livrer une belle prestation devant leurs supporters et de surfer sur la victoire acquise sur la pelouse du Havre (1-4) une semaine plus tôt. Et pour cette rencontre, Luis Enrique pourra s’appuyer sur un Lee Kang-In performant. L’international sud-coréen a parfaitement entamé cette saison 2024-2025 avec un but face au HAC et une prestation globale d’excellente facture au Stade Océane. À la veille de cette rencontre, le milieu offensif de 23 ans a accordé un entretien à la LFP et a évoqué cette rencontre particulière à ses yeux. Des extraits partagés par le site officiel du PSG.

Les matches face à Montpellier, un bon souvenir pour lui

« C’est un match particulier pour moi parce que j’ai eu la chance de marquer deux fois contre Montpellier la saison dernière. J’espère pouvoir jouer cette rencontre vendredi et comme à chaque fois aider au maximum l’équipe afin de décrocher la victoire. »

Son premier but avec le PSG au Parc des Princes face au MHSC

« C’était un but spécial pour moi, puisque c’était aussi mon tout premier but avec le maillot du Paris Saint-Germain sur les épaules. J’espère avoir la chance de marquer plus de buts cette saison que la saison dernière ! Mais le plus important pour moi est de remporter chaque match et d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. »

Est-il plus buteur ou passeur ?

« Je pense que j’essaye de voir plus loin que cela. Je veux surtout aider l’équipe au maximum, que ce soit par des passes décisives, ou des buts. Il y a des choses plus importantes que les stats pour moi, comme faire en sorte que l’équipe remporte les matches, et si je dois aider autrement que par juste des passes ou des buts, c’est bien aussi ! Et je crois que c’est l’état d’esprit chez tous les joueurs de cette équipe. »

Comment se sent-il à Paris ?

« Tout d’abord, la ville est magnifique ! Quand j’ai signé ici, c’était la première fois que je venais à Paris. Et la saison dernière, j’ai découvert des endroits que je ne connaissais qu’en photos ! Et puis nous nous sommes installés avec ma famille, nous nous sentons vraiment bien ici, et c’est le plus important pour moi. »

Son regard sur les supporters coréens du PSG

« C’est un sentiment fort. J’aime le public coréen, parce que ce sont des gens de mon pays qui viennent m’encourager et ils me donnent beaucoup d’amour et d’énergie. Ils me rendent meilleur, et grâce à eux, comme tous les supporters du PSG qui sont présents à chaque match, je veux continuer à m’améliorer. Je veux les remercier parce qu’ils m’aident grandement dans ma progression, à jouer un meilleur football pour aider l’équipe du mieux possible tout en leur donnant du plaisir! »