Lee : « Mes coéquipiers du PSG savent parler quelques mots de coréen »

Kang-in Lee a rejoint le PSG durant l’été 2023. L’international sud-coréen a su devenir un joueur important de l’effectif de Luis Enrique. Il s’est confié à Ligue 1 +.

Lee Kang-in est un joueur apprécié par Luis Enrique. S’il n’est pas un titulaire indiscutable, l’international sud-coréen est un joueur important de la rotation du coach du PSG. Sa polyvalence, lui qui peut jouer sur tout le front de l’attaque mais également au milieu de terrain, lui permet de jouer régulièrement. Dans une interview accordée à Ligue 1 +, Lee Kang-in est revenu sur son 100e match avec le PSG, ses facultés à être décisif sur les corners, son jeu…

Son 100e match avec le PSG

« Luis Campos m’a offert une médaille pour fêter mon 100e match. Ça a été un jour très particulier pour moi. C’est la première fois que je joue 100 matches avec un club. C’est pour ça que c’était si spécial pour moi. »

Passeur décisif sur corner contre Nice et Lyon

« On a de très bons finisseurs, ça aide. Plus que les centres, ce qui compte c’est le sens du but. Avec des joueurs comme Neves, Marquinhos, Pacho, Zabarnyi… Quand je centre, je vise toujours la zone entre le gardien et l’attaquant ? Oui, plus ou moins. Je sais qu’il y a souvent Gonçalo ou Ousmane. Leurs appels de balle sont très bons. J’essaye de les trouver ou de viser une zone dangereuse. »

Pas de perte de ballon quand il joue au milieu

« Depuis tout petit, les entraîneurs m’ont inculqué l’idée de ne pas perdre de ballons faciles, d’essayer de jouer vers l’avant. Depuis tout petit, j’adore le football et ma famille également, donc j’ai commencé à jouer très tôt. Et à l’âge de six ans, j’ai participé à une télé-réalité centrée sur le football. J’ai gagné. Je m’y suis fait beaucoup d’amis, et j’en garde de bons souvenirs. »

Ses coéquipiers au PSG qui parlent quelques mots de coréen

« Mes coéquipiers du PSG savent parler quelques mots de coréen. On se fait quelques blagues en coréen. J’ai commencé à leur apprendre quelques trucs ? Moi, non. Ce sont les joueurs qui les connaissent. Ils me posent souvent des questions et ça me plaît. Mais je leur apprends de bonnes choses, pas de mauvaises. »