Lee : « On a eu une partie difficile parce que Strasbourg est une grande équipe »

Dans une rencontre spectaculaire, le PSG a arraché l’égalisation face à une équipe du RC Strasbourg qui est venue avec ses intentions de jeu.

Le PSG / Strasbourg (3-3) de ce vendredi soir a offert une belle publicité à la Ligue 1. Pour ce choc du championnat entre le leader et le troisième, cette affiche a livré toutes ses promesses dans l’intensité et le scénario. Après avoir ouvert le score rapidement par Bradley Barcola, les Rouge & Bleu ont craqué à trois reprises pour être menés 1-3 dès le retour des vestiaires. Mais cette équipe remaniée du PSG a eu les ressources physiques et mentales pour arracher l’égalisation grâce à un penalty de Gonçalo Ramos et un but de Senny Mayulu.

« Dans cette équipe, on défend tous et on attaque tous »

Titulaire dans l’entrejeu, Lee Kang-In a livré une prestation satisfaisante, marquée notamment par une passe décisive sur le but égalisateur et une frappe sur le poteau. Après la rencontre, l’international sud-coréen a tenu à saluer la performance adverse et la force mentale de son équipe, dans des propos rapportés par Foot Mercato : « On a essayé de donner 100 % de nous-mêmes, tant offensivement que défensivement. Dans cette équipe, on défend tous et on attaque tous. On a eu une partie difficile parce que Strasbourg est une grande équipe. Mais on va analyser tout ça pour essayer d’améliorer ce qui n’a pas été. »