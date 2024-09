Lee : « On est une équipe, on joue en équipe »

Ce vendredi soir, le PSG recevait le Stade Rennais pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a complètement dominé, le PSG s’est imposé pour se relancer en championnat (3-1).

Après son match nul contre le Stade de Reims la semaine dernière (1-1), le PSG retrouvait la Ligue 1 ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Rennes pour le compte de la sixième journée. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG a eu du mal à concrétiser ses offensives, péchant dans le dernier geste. Il faudra attendre la demi-heure de jeu pour voir Bradley Barcola, trouvé par Ousmane Dembélé, tromper Steve Mandanda. Les Parisiens concrétiseront leur domination en seconde période grâce à des buts de Lee Kang-in et Bradley Barcola. Les joueurs de Luis Enrique vont se faire peur dans les quinze dernières minutes de la rencontre en encaissant un but de Kalimuendo sur penalty. Mais ils s’imposeront finalement (3-1) et préparent de la meilleure des manières son déplacement à Arsenal mardi soir. Au micro de BeIN Sports, Lee Kang-in a salué la victoire collective des Parisiens ce soir.

« On est très soudé, on est une vraie équipe »

« On commence bien la semaine. On avait préparé ce match pour repartir avec les trois points. On l’a fait et on est ravi. La force de l’équipe ? Comme on l’a vu depuis le début de la saison, on est une équipe, on joue en équipe. Tous les joueurs défendent, attaques. On essaye de s’entraider. On fait tout pour le collectif. Je crois que la clé est là. On est très soudé, on est une vraie équipe et c’est le plus important. Barcola ? C’est un joueur fantastique, incroyable. Les autres joueurs aussi, Warren, Joao. Je crois que nous sommes une équipe très forte, très soudée. On va aller en s’améliorant. »