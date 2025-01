Lee : « On peut évidemment faire des meilleures choses »

Ce dimanche, en clôture de la 17e journée de Ligue 1, le PSG recevait Saint-Etienne. Les Parisiens se sont imposés (2-1) et reprennent sept points d’avance en tête du championnat.

Pour son retour en championnat en 2025, le PSG affrontait l’AS Saint-Etienne en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de titulariser Lee Kang-in au milieu de terrain. L’international sud-coréen a tenté de créer des occasions, mais n’a pas réussi à se montrer très dangereux. À l’issue de ce beau succès parisien (2-1), le numéro 19 du PSG a été questionné sur la belle opération comptable de son équipe au micro de DAZN.

« Il faut continuer à améliorer les choses »

« Le relâchement ? Le rival était une bonne équipe. On a gagné 2-1, on peut évidemment faire des meilleures choses. Mais l’équipe reste forte défensivement et on est très content de la victoire. Les axes de progression du PSG ? C’est ce que dit l’entraîneur. Il faut continuer à améliorer les choses, défensivement et offensivement et dans la zone de vérité. C’est ça le plus important, être décisif et avoir tous les joueurs au plus haut niveau. Ce que représente cette victoire ? Une victoire à la maison pour commencer l’année, ce qui est très important. »