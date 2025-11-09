Lee : « Très heureux d’avoir joué mon 100e match avec le PSG »

Titulaire ce dimanche soir, Lee Kang-In a joué son 100e match avec le PSG. Une grosse étape qu’il a ponctuée avec une passe décisive sur le but de la victoire (2-3).

Lee Kang-in est performant ces dernières semaines avec le PSG. L’international coréen s’est de nouveau montré décisif ce dimanche soir sur la pelouse de Lyon dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1. Sur un corner, il a en effet offert le but de la victoire à Joao Neves. Sa deuxième passe décisive de la semaine pour le Portugais, lui qui avait aussi été décisif sur le but de la victoire du PSG contre Nice la semaine dernière, également dans les dernières secondes du match. En plus de cette passe décisive, Lee Kang-in a joué son 100e match avec le PSG depuis son arrivée durant l’été 2023. Une joie pour lui.

« J’espère que je pourrai continuer ainsi »

« Je suis très heureux d’avoir gagné, très heureux d’avoir joué mon 100e match avec le Paris Saint-Germain. L’équipe a montré qu’elle avait beaucoup de force, c’était très important, souligne Lee Kang-in pour PSG TV. En fin de compte, chaque match de championnat est important pour nous. Nous nous sommes préparés pour essayer de remporter cette victoire, donc nous en sommes très heureux. Je suis très content d’avoir joué 100 matches avec le club et d’avoir pu aider l’équipe, j’espère que je pourrai continuer ainsi. »





