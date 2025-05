Lee : « Une récompense d’être là où on est à ce moment de la saison »

Le PSG se rapproche de la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan. À deux jours de cette rencontre, Lee Kang-in s’attend à un PSG uni face aux Milanais.

Samedi soir (21 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich. Le club de la capitale rêve de soulever la première Champions League de son histoire. Deux jours avant ce choc, Lee Kang-in s’est confié au micro de PSG TV. Et pour l’international coréen, la clé du match sera une équipe du PSG unie.

« Je pense que nous avons fait du très bon travail depuis le début de la saison. C’est une récompense d’être là où on est à ce moment de la saison. Nous sommes très heureux. Nous allons nous préparer de la meilleure façon possible pour pouvoir gagner. Je pense que le fait d’être davantage ensemble, d’essayer de s’aider les uns les autres, d’essayer d’être une équipe, d’aller vers le même objectif, c’est ce qui nous a permis d’arriver à ce stade, lance le numéro 19 du PSG. Je suis sûr que nous allons continuer sur cette voie. Comme je l’ai déjà dit, le point le plus important est que nous soyons unis. Nous poursuivons le même objectif, celui de gagner, et je pense que c’est ce qui nous permettra d’obtenir les meilleurs résultats. Je pense que c’est ce qui sera le plus important. »