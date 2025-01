Léger contre-temps dans le dossier Kolo Muani-Juventus

Pas dans les plans du PSG, Randal Kolo Muani devrait rejoindre la Juventus cet hiver. Mais un léger contre-temps repousse l’officialisation de son prêt.

Très peu utilisé par Luis Enrique cette saison (14 matches toutes compétitions confondues, deux titularisations, 453 minutes de temps de jeu, deux buts, une passe décisive), Randal Kolo Muani était invité par les dirigeants du PSG à se trouver une porte de sortie. Malgré sa situation, de nombreux clubs se sont intéressés à l’international français. Il a fait le choix de rejoindre la Juventus Turin, convaincu par le discours de Thiago Motta, le coach de la Vieille Dame.

Une solution est recherchée pour débloquer le deal

Mercredi soir, le futur ex-attaquant du PSG a pris la direction de Turin pour y passer sa visite médicale et signer son contrat sous la forme d’un prêt sec de six mois. Mais alors qu’il a validé sa visite médicale hier, son arrivée à la Juventus Turin n’a pas encore été officialisée. Selon les informations du journaliste italien spécialiste de la Juve, Romeo Agresti, le club italien ne peut pas encore officialiser ce prêt. La raison ? Le PSG a dépassé la limite des joueurs prêtés. Une solution est actuellement recherchée pour résoudre le problème. L’Equipe et Le Parisien confirment que ce dossier est actuellement bloqué. Le club de la capitale s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus prêter de joueurs et cherche une solution rapidement. De son côté, Fabrice Hawkins indique que toutes les parties sont confiantes sur la réalisation du deal Kolo Muani à la Juventus. L’opération va aboutir, conclut le journaliste.