Léger turnover pour Luis Enrique lors de PSG / Lyon ?

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique devrait opérer quelques changements à son onze de départ.

Leader de Ligue 1, le PSG a vu Lens revenir provisoirement à un point après sa victoire renversante contre Toulouse hier soir (3-2). Contre Lyon demain soir, le club de la capitale voudra reprendre ses distances sur les Lensois avant de prendre potentiellement sept points d’avance s’il remporte son match en retard contre Nantes mercredi soir au Parc des Princes (19 heures, Ligue 1 +). Pour ce choc contre Lyon, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Nuno Mendes et Quentin Ndjantou manqueront à l’appel.

Khvicha Kvaratskhelia ou Kang-in Lee dans le couloir gauche ?

Avec trois matches en une semaine, le coach du PSG devrait apporter quelques retouches à son onze aligné sur la pelouse d’Anfield mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des champions (0-2). Dans les buts, Matvey Safonov devrait être choisi par Luis Enrique. Rétrogradé dans la hiérarchie, Lucas Chevalier pourrait refouler les pelouses mercredi soir contre Nantes, avance Le Parisien. En défense, avec l’absence de Nuno Mendes, Lucas Hernandez devrait être aligné dans le couloir gauche. Achraf Hakimi et Willian Pacho devraient poursuivre alors qu’Illia Zabarnyi prendrait place en défense centrale. Au milieu de terrain, Vitinha devrait être associé à deux titis, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, selon le quotidien francilien. Ce dernier conclut en expliquant qu’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola pourraient être titularisés, avec un doute pour le dernier offensif entre Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee, même si l’international géorgien partirait avec une petite avance.