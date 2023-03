Le PSG serait sur les rangs pour Randal Kolo Muani, au même titre que de nombreux mastodontes du vieux continent. Mais, en position de force, l’Eintracht Francfort ne compte nullement rendre le départ de son joueur aisé.

Perçu comme un bon attaquant au sein de l’élite hexagonale du côté du FC Nantes, Randal Kolo Muani s’est fait un vrai nom depuis qu’il a rallié l’effectif de l’Eintracht Francfort. À tel point qu’il s’est même octroyé une place de choix au sein du groupe France de Didier Deschamps. De son côté, le club allemand a fait une sacrée affaire puisque le natif de Bondy est arrivé libre de tout contrat l’été dernier. De quoi envisager une belle plus-value en cas de vente.

L’Eintracht Francfort veut conserver Kolo Muani

Car oui, les premiers chiffres qui circulent à ce sujet ont de quoi faire tourner la tête. On parle notamment d’un hypothétique bon de sortie à hauteur de 100 millions d’euros. Manchester United, le Bayern Munich, le Real Madrid et le PSG seraient donc sur les rangs pour le récupérer une fois le mercato estival lancé. Du très beau monde en somme. Toutefois, Fabrizio Romano nous indique ce jour que l’attaquant de 24 ans pourrait finalement rester une saison de plus à Francfort. En effet, l’Eintracht aurait dans l’idée de le conserver encore une saison supplémentaire. En revanche, si une offre XXL se présente, ce plan pourrait s’en voir bouleversé. Une simple méthode pour faire grimper les enchères ou réelle volonté sportive ? Affaire à suivre…