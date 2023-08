Dans sa quête de renforts offensifs, le PSG aurait coché le nom de Randal Kolo Muani comme priorité à recruter. Si les pourparlers se tiennent entre le club de la capitale et l’Eintracht Francfort, le club de Bundesliga serait tenu en haleine par le dossier de son attaquant.

Les derniers jours du mercato estival 2023 approchent et le dossier d’un nouvel attaquant au PSG est toujours sur les bureaux de dirigeants parisiens. Ces derniers, en pourparlers avec leurs homologues de l’Eintracht Francfort, sont involontairement protagoniste du club de Bundesliga. En effet, selon les dernières informations d’RMC Sport, le vainqueur de l’Europe League 2022 serait toujours dans la course pour enrôler Elye Wahi. L’attaquant de Montpellier, qui serait proche d’un accord avec le RC Lens et West Ham, ne figure pas dans le groupe héraultais pour la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats. Cependant, l’Eintracht Francfort n’a pas renoncé à l’idée de recruter le jeune français, mais attendrait « d’abord que Randal Kolo Muani soit transféré« , avant de passer à l’action.

Un paramètre du côté du mercato de l’Eintracht Francfort qui renforce l’idée de voir Randal Kolo Muani arriver au Paris Saint-Germain.