Leipzig pessimiste sur la possibilité de garder Diomande ?

C’est l’un des dossiers du mercato estival. Auteur de bonnes prestations avec Leipzig, Yan Diomande attise les convoitises, dont celle du PSG. Son club, qui aimerait le convaincre de rester et de prolonger, serait désormais pessimiste à ce sujet.

Pour renforcer son attaque, le PSG penserait à Yan Diomande. L’international ivoirien (19 ans) serait également dans le viseur de Liverpool, qui aimerait en faire le remplaçant de Mohamed Salah, ou bien encore d’Arsenal. Mais le joueur aurait un souhait, rejoindre le PSG, avec qui il aurait trouvé un accord sur un futur contrat de cinq ans. De son côté, le RB Leipzig espérait le convaincre de rester et de prolonger son contrat.

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Yan Diomande fortement courtisé

Mais selon les informations de Bild, au sein du club allemand, certaines personnes croient de moins en moins à un scénario où Yan Diomande prolonge son contrat et reste cet été. Le quotidien sportif allemand explique qu’un geste de Yan Diomande pousse dans ce sens. En effet, le jeune ailier a supprimé tous les posts qui mentionnent Leipzig sur son compte Instagram. Bild poursuit en avançant qu’une bataille des enchères devrait bientôt commencer au sujet de Yan Diomande, lui qui serait dans le viseur du PSG, de Liverpool, d’Arsenal, du Real Madrid ou bien encore de Manchester City. Le quotidien allemand rappelle également que le clan de Yan Diomande a mis la pression au PSG pour accélérer dans ce dossier. Bild conclut en expliquant que l’objectif de l’entourage de l’international ivoirien est d’obtenir un engagement ferme et d’accélérer les négociations avec Leipzig afin d’éviter qu’un autre club coiffe le PSG au poteau.