Leipzig / PSG : annoncez votre pronostic

S’imposer pour prendre une réelle option pour les qualifications aux 8es de finale de la Ligue des champions, voici l’objectif du PSG lors de son déplacement en Allemagne ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Pour cela, les Rouge & Bleu devront venir à bout du RB Leipzig à l’occasion de la 4e journée de la compétition. Privé de Leo Messi et Marco Verratti, Mauricio Pochettino pourra tout de même compter sur les retours d’Ángel Di María (suspendu en C1 depuis le début de la saison) et Kylian Mbappé, victime d’une infection ORL la semaine passée. Alors comment sentez-vous cette rencontre entre le RB Leipzig et le PSG ? Annoncez votre pronostic ici.

Vendredi dernier, le PSG s’était imposé au finish face au LOSC (2-1) grâce à Marquinhos et Ángel Di María. Un score annoncé ici par : Fox Murder, Baby Bejita, PSG do Brazil, Jacky fout, JM Placardo #PopcornStGermain, Proxo94 #AnnonceHaaland, Axwell, Seb – 100% Ramos, parisien59126, Nono10 – PSG X JORDAN et parisienmania. Félicitations à eux !