Leipzig / PSG : Ce qu’il se dit dans les médias allemands

Ce mercredi, c’est jour de match… de grand match avec le retour de la Champions League ! Le PSG se déplace du côté de Leipzig pour prendre une option (très sérieuse) sur la qualification. Petit tour d’horizon de ce qu’il se dit dans la presse allemande avant cette rencontre.

Du côté de Bild, on évoque « l’arrivée de stars » des joueurs à leur hôtel avec des centaines de supporters qui attendaient les Rouge & Bleu, mais sans succès pour avoir une photo. Le média fait aussi un focus sur le coach de Leipzig, Jesse Marsch, et le fait qu’il n’ait toujours pas mis deux matchs consécutifs la même équipe. Et donc ce mercredi, celui-ci alignera… un nouveau onze contre Paris. Si l’entraîneur veut maintenir un équilibre, ses joueurs n’arrivent pas encore à pleinement comprendre son jeu et ses consignes. Des automatismes doivent donc être créés.

Le média Kicker évoque bien évidement l’absence de Leo Messi, qui était décisif il y a deux semaines de ça au Parc des Princes contre ce même Leipzig. La Ligue des Champions est « un havre de paix » pour l’Argentin grâce à ses trois buts en autant de rencontres. Mais le joueur sera « bien remplacé » par Neymar et Mbappé qui ont « su ramener la victoire sans lui contre Lille ».

La Pulga est aussi au centre du débat dans le Der Spiegel. Le quotidien estime qu’avec cette absence, les « chances de remporter une première victoire dans le groupe A augmentent pour Leipzig, qui jusqu’à présent compte zéro point ». Au match aller, Messi n’avait eu besoin que de deux occasions pour les mettre au fond des filets, mais le PSG « pourra compter sur Mbappé, auteur du 1-0 il y a 15 jours. » Sinon le RBL pourra compter sur un soutien total puisque pour la première fois depuis le début de la pandémie du COVID-19, le stade sera à nouveau plein avec plus de 42 000 spectateurs attendus.