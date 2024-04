L’Emir du Qatar présent au Campus PSG ce samedi

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, l’Emir du Qatar a visité le Campus PSG.

Depuis le début de la saison, le PSG s’entraîne dans un nouveau centre d’entraînement à Poissy. Ce Campus ultra-moderne a impressionné les joueurs, le staff, les dirigeants et Luis Enrique, mais également les personnes qui ont eu la chance d’y pénétrer. Ce samedi, les joueurs du PSG s’entraînaient une dernière fois sur les pelouses du centre d’entraînement pour préparer la réception de Lyon – au Parc des Princes – demain soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Un invité spécial était présent en cette veille de match.

L’Emir du Qatar impressionné par le centre d’entraînement

Selon les informations de RMC Sport, l’Emir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du PSG, était présent au Campus ce samedi. Il était accompagné par Nasser al-Khelaïfi. Après avoir rencontré Luis Enrique, le staff et les joueurs de l’équipe première, il a inspecté les nouvelles installations, « ce qui l’a particulièrement impressionné. » Arthur Perrot indique que lors de cette visite, il a été informé des projets de développement du centre d’entraînement et les pistes pour la construction d’un nouveau stade. RMC Sport conclut en expliquant que Tamim ben Hamad Al Thani a rappelé à plusieurs reprises qu’il est fier que les hommes et les femmes soient en demi-finales de Coupe d’Europe cette saison.