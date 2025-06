L’émotion de Nasser al-Khelaïfi après le sacre du PSG en Ligue des champions

Le PSG est champion d’Europe pour la première fois de son histoire. Une grande fierté pour le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, qui n’a pas pu retenir ses larmes.

Le PSG a vécu une soirée qui restera à jamais dans l’histoire du club. Vainqueur de sa première Ligue des champions après une démonstration face à l’Inter (5-0), le club de la capitale a pu vivre ce moment unique avec ses supporters ce dimanche à Paris. En marge de la parade sur l’avenue des Champs-Elysées, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a accordé quelques mots au micro de TF1. En larmes, le patron des Rouge & Bleu est revenu sur ce parcours parisien depuis l’arrivée de QSI.

À lire aussi : LdC – Les joueurs du PSG partageront leurs primes avec les salariés du club

« J’ai dormi avec la Coupe hier »

« Hier soir j’étais très content fier. on n’y croit pas, on ne croit pas à tout ce qu’on a fait pour les gens à Paris (il fond en larmes). On a beaucoup travaillé pour ça, 14 ans pour ça, honnêtement ça n’a pas été facile du tout pour en arriver là. C’est quelque chose de magnifique, il n’y a que le foot qui peut faire ça. C’est le PSG. Cette année était très spéciale. Si on n’avait gagné avant, ça n’aurait peut-être pas été comme ça. Avec tout ce qu’on a fait depuis 14 ans. C’était très important pour Paris, pour la France, on ne parle pas que du PSG mais de la France, on a le drapeau français sur notre maillot. On est fiers de ça », a déclaré le président parisien avant d’ajouter. « J’ai dormi avec la Coupe hier. Je me suis dit que c’était peut-être un rêve et au réveil je me suis dit non c’est vrai. C’était très important pour la France, le football français que tout le monde critique. On est le meilleur championnat, on a le meilleur président de la Ligue, Vincent Labrune, que tout le monde a critiqué, il a travaillé avec nous. Et on veut gagner encore une fois. »

🔴 « On a beaucoup travaillé pour ça pendant 14 ans »



🥹 L’émotion du président du PSG, Nasser Al Khelaïfi, au micro de @SaberDesfa au lendemain de la victoire du club de la capitale en Ligue des Champions



▶️ Suivez notre édition spéciale en direct sur @TF1 @LCI et @tf1plus pic.twitter.com/ZUiNydbtMJ — TF1Info (@TF1Info) June 1, 2025