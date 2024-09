Quatre ans après avoir rejoint le PSG, Danilo Pereira a quitté le club de la capitale pour Al-Ittihad. Sur ses réseaux sociaux, il a posté un émouvant message au moment de fermer la page de son aventure à Paris.

Arrivé au PSG lors du mercato estival de 2020, Danilo Pereira a très rapidement été adopté par les supporters du club de la capitale pour sa hargne sur le terrain, son abnégation, son côté guerrier, sa bonne humeur et son aura sur le terrain, lui qui n’hésitait pas à recadrer ses coéquipiers, même les grandes stars, quand il le fallait. Que ce soit en tant que milieu de terrain, son poste de prédilection, ou en défenseur central, l’international portugais a toujours mouillé le maillot et donné tout ce qu’il avait sur le terrain. Apprécié de ses coéquipiers, c’était également l’un des chouchous des supporters du PSG. Mais n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique cette saison, il a rejoint hier l’Arabie saoudite et le club d‘Al-Ittihad pour les deux prochaines saisons. Sur ses réseaux sociaux, Danilo Pereira a posté un message d’adieu aux supporters parisiens.

« J’ai été très heureux, mais le moment est venu de clore ce chapitre »

« Chers Parisiens. Je suis arrivé dans cette merveilleuse ville avec une grande envie de gagner et après quatre saisons, je peux dire que j’ai atteint cet objectif. J’ai rencontré des gens extraordinaires dans ce club et je dois les remercier tous sans exception, ainsi que les fantastiques supporters, pour m’avoir aidé à bien m’intégrer. Merci beaucoup ! J’ai été très heureux, mais le moment est venu de clore ce chapitre. Merci au PSG et à bientôt peut-être. Ce fut un plaisir. »