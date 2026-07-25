L’émouvant message de Kang-in Lee après son départ du PSG

Ce samedi, le départ de Kang-in Lee du PSG pour l’Atlético de Madrid a été officialisé. Sur ses réseaux sociaux, le joueur a posté un émouvant message d’adieu.

Le PSG a officialisé son deuxième départ de l’été. Après avoir laissé filer Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le club de la capitale s’est séparé de Kang-in Lee, qui a été transféré à l’Atlético de Madrid. Le transfert de l’international sud-coréen, qui était annoncé depuis plusieurs semaines, devrait rapporter 40 millions d’euros au PSG (35 + 5 millions de bonus). Kang-in Lee est désormais lié avec les Colchoneros jusqu’en juin 2031. Il portera le numéro 7, laissé vacant par Antoine Griezmann, qui a rejoint la MLS et Orlando. Au moment de tourner la page de ses trois années au PSG (124 matches, 16 buts, 16 passes décisives), avec qui il a remporté douze titres dont deux Ligues des champions, Kang-in Lee a laissé un émouvant message sur ses réseaux sociaux.

« Je garderai ce club et chacun d’entre vous au fond de mon cœur pour toujours »

« Je me souviens encore vivement du jour où je suis arrivé ici, avec de grands rêves. Aujourd’hui, alors que mon aventure à Paris touche à sa fin, le premier mot qui me vient à l’esprit est simplement merci. Merci au club, à toutes les personnes qui travaillent chaque jour dans l’ombre, aux entraîneurs, au staff et à tous mes coéquipiers. Merci d’avoir cru en moi, de m’avoir accordé votre confiance et pour tous les moments que nous avons partagés ensemble. Par-dessus tout, merci à vous, les supporters. Vos chants au Parc des Princes ont rempli mon cœur et résonnent encore en moi aujourd’hui. Vous avez toujours été là, dans les bons comme dans les moments les plus difficiles. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre soutien. Nous avons vécu des moments inoubliables et écrit une histoire dont je serai toujours fier. Remporter deux Ligues des champions de suite, soulever tant de trophées et partager toutes ces émotions avec vous restera l’un des plus grands privilèges de ma carrière. Je quitte Paris en y laissant une partie de moi, mais je garderai ce club et chacun d’entre vous au fond de mon cœur pour toujours. Paris m’a apporté bien plus que le football. Cette ville et ce club m’ont fait grandir, sur le terrain mais aussi en dehors. Je pars avec une immense gratitude, beaucoup de fierté et le cœur rempli de souvenirs. Merci pour tout. À bientôt. »