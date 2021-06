Lenglet : “Kimpembe a été plus performant”

Titulaire indiscutable du PSG cette saison, Presnel Kimpembe est également devenu un homme de base de l’Equipe de France de Didier Deschamps. Sauf surprise de dernières minutes, le Titi du PSG formera avec Raphaël Varane la charnière centrale des Bleus lors de l’Euro. Et face aux bonnes performances du défenseur parisien, Clément Lenglet occupe depuis un certain temps le rôle de doublure. Une situation qu’il accepte en raison du bon niveau affiché par Presnel Kimpembe en Equipe de France.

“Il y a déjà au niveau physique, en enchaînant deux saisons sans vraiment de coupure. Et mentalement un manque de fraîcheur. Quand on n’a pas ça, on arrive en retard sur une action, on fait la faute. Et après, c’est un engrenage. Je suis là pour travailler et je sais qu’il y aura des meilleures saisons que ça”, a déclaré le défenseur barcelonais au micro d’Infosport+. “La raison première c’est moi. Ma saison n’a pas été aussi bonne que les précédentes. Et il y a Presnel Kimpembe aussi, qui a été plus performant, qui fait une finale de Ligue des Champions la saison dernière en étant performant, qui a été très bon quand il a joué avec l’Equipe de France, qui a un vécu en Bleus plus long que le mien et qui a été Champion du Monde. Donc c’est normal qu’il ait le droit de participer, d’être bon et de jouer. Ces choses font que j’ai moins joué lors des derniers rassemblements.”