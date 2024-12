Lens / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace à Lens pour le compte des 32es de finale de Coupe de France. Les Parisiens voudront s’imposer pour finir en beauté l’année 2024.

Pour son dernier match de l’année 2024, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Bollaert pour y défier le RC Lens en 32es de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Touché au visage contre Monaco, Gianluigi Donnarumma est évidemment absent. C’est également le cas de Randal Kolo Muani, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Marco Asensio. Ces absences sont un choix du coach du PSG. Absent contre les Monégasques en raison d’une gêne à la cuisse droite, Nuno Mendes est bien présent.

A voir aussi : Lens / PSG – Les chiffres clés avant le choc des 32es de CDF





Pour ce choc entre Lens et le PSG, Luis Enrique a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de faire tourner. Le club de la capitale devrait donc se présenter avec une équipe très compétitive sur la pelouse nordiste. À moins de deux heures de cette rencontre, comment sentez-vous ce choc entre le RC Lens et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires ci-dessous. Mercredi soir, le club de la capitale s’était imposé sur la pelouse de Monaco (2-4). Un score annoncé ici par so, Blood et #78. Bravo à eux !