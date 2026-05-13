Lens / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens pour le compte de son match en retard de la 29e journée de Ligue 1. L’occasion pour les Rouge & Bleu d’officialiser leur titre de champion de France.

Le PSG peut officialiser son 14e titre de champion de France. À l’occasion du match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le club parisien se déplace sur la pelouse du RC Lens pour un match au sommet. En cas de victoire ou de match nul, l’équipe de Luis Enrique sera officiellement sacrée championne de France pour la cinquième fois d’affilée.

À un peu plus d’une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le RC Lens ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Dimanche dernier, les Rouge & Bleu se sont imposés au Parc des Princes face au Stade Brestois (1-0) grâce à une réalisation de Désiré Doué. Un bon score annoncé ici par Khvi 50 et Keuja#97250. Félicitations à eux !!!