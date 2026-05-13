Luis Enrique
Image : PSG.fr

Lens / PSG – Le groupe convoqué par Luis Enrique

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum13 mai 2026

Ce mercredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le RC Lens avec l’ambition de valider officiellement son titre de champion de France. Pour ce match, Luis Enrique sera privé de nombreux joueurs.

Le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens ce mercredi soir (21h sur beIN SPORTS 1). Pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le club parisien aura à coeur de valider officiellement son titre de champion de France. Pour cela, un match nul suffira dans ce choc au Stade Bollaert-Delelis.

Lens / PSG – Les compositions probables selon la presse

Sept absents, plusieurs Titis convoqués

Cependant, Luis Enrique devra composer sans sept joueurs de son effectif. En effet, Lucas ChevalierAchraf HakimiNuno MendesWillian PachoWarren Zaïre-EmeryQuentin Ndjantou et Lee Kang-in manqueront à l’appel. En revanche, les autres cadres, tels que Marquinhos, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont bien présents pour ce déplacement à Lens. En plus des habituels Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye, d’autres Titis sont convoqués : le gardien Bilal Laurendon et les défenseurs David Boly (latéral droit), Thomas Cordier (défenseur central et latéral gauche) et Dimitri Lucea (défenseur central).

Le groupe du PSG

  • Gardiens : Safonov, Marin, Laurendon
  • Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Boly, Cordier, Lucea
  • Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Dro Fernandez, Mayulu, J.Neves
  • Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum13 mai 2026

Articles similaires

Ramos Lee

L’avenir de plusieurs remplaçants du PSG en jeu sur la fin de saison

13 mai 2026
rclpsg

Lens / PSG – Les compositions probables selon la presse

13 mai 2026
PSG joie

Info à la Une – Lens / PSG, un choc pour officialiser son titre de champion

13 mai 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

12 mai 2026
Bouton retour en haut de la page