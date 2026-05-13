Lens / PSG – Le groupe convoqué par Luis Enrique

Ce mercredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le RC Lens avec l’ambition de valider officiellement son titre de champion de France. Pour ce match, Luis Enrique sera privé de nombreux joueurs.

Le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens ce mercredi soir (21h sur beIN SPORTS 1). Pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le club parisien aura à coeur de valider officiellement son titre de champion de France. Pour cela, un match nul suffira dans ce choc au Stade Bollaert-Delelis.

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Sept absents, plusieurs Titis convoqués

Cependant, Luis Enrique devra composer sans sept joueurs de son effectif. En effet, Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery, Quentin Ndjantou et Lee Kang-in manqueront à l’appel. En revanche, les autres cadres, tels que Marquinhos, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont bien présents pour ce déplacement à Lens. En plus des habituels Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye, d’autres Titis sont convoqués : le gardien Bilal Laurendon et les défenseurs David Boly (latéral droit), Thomas Cordier (défenseur central et latéral gauche) et Dimitri Lucea (défenseur central).

Le groupe du PSG

Gardiens : Safonov, Marin, Laurendon

: Safonov, Marin, Laurendon Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Boly, Cordier, Lucea

: Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Boly, Cordier, Lucea Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Dro Fernandez, Mayulu, J.Neves

: F.Ruiz, Vitinha, Dro Fernandez, Mayulu, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye

Le groupe pour ce déplacement à Lens ! 📋#RCLPSG pic.twitter.com/TNv3a1DXw9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 13, 2026