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Lens / PSG – Le groupe parisien convoqué par Luis Enrique

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum16 août 2026

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte le RC Lens au stade Bollaert, dans le cadre du Trophée des Champions. Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre.

Quelques jours après sa victoire en Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (2-1), le PSG remet déjà un autre titre en jeu. Ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), le club de la capitale affronte le RC Lens pour le Trophée des Champions. Pour cette rencontre au stade Bollaert, Luis Enrique a convoqué un groupe de 23 joueurs.

Le Trophée des champions retransmis dans presque 200 pays

J.Neves absent, Godts et Torres pas convoqués

Les deux dernières recrues, Mika Godts et Ferran Torres, n’ont logiquement pas été convoquées pour cette rencontre. Absent de l’entraînement collectif samedi, João Neves n’est pas présent pour affronter le RC Lens. Pour le reste, Luis Enrique pourra compter sur ses joueurs cadres comme Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Ousmane Dembélé ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Annoncés sur le départ cet été, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye sont bien présents pour ce déplacement dans le Nord.

Le groupe du PSG

  • Gardiens : Longoni, Chevalier, Safonov
  • Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho
  • Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Ndjantou
  • Attaquants : Kvaratskhelia, Dembélé, Akliouche, Doué, Barcola, Mbaye

Youtube : Canal Supporters Paris

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