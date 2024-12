Lens / PSG – Les chiffres clés avant le choc des 32es de CDF

Ce dimanche soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace sur la pelouse de Lens pour le compte des 32es de finale de Coupe de France. Quelques heures avant ce match, quelques chiffres clés sur ce choc.

Le PSG va entamer la défense de sa Coupe de France ce dimanche soir avec le déplacement au Stade Bollaert pour y défier le RC Lens pour le compte des 32es de finale de Coupe de France. Un stade de la compétition qui réussit plutôt bien au club de la capitale. En effet, depuis la création du club, le PSG s’est qualifié 47 fois pour les 16es de finale pour seulement cinq éliminations à ce stade de la compétition. Le Paris Saint-Germain n’a plus été vaincu à ce stade de la compétition depuis le 17 février 1990, indique le PSG sur son site internet. Les joueurs parisiens aiment marquer en Coupe de France. Lors des 64 derniers matches dans la compétition, le PSG n’a pas marqué qu’à une seule reprise, contre Nice (0-0, 5-6 t.a.b.) en janvier 2022.

Un pourcentage de 72% de victoires en Coupe de France

Dans l’histoire de la Coupe de France, le PSG et Lens se sont affrontés à dix reprises. « Lors des 7 confrontations entre les deux équipes (3 matches aller-retour). Le bilan des Rouge et Bleu est de 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites, et 4 qualifications pour 3 éliminations. » Le club de la capitale qui aime marquer contre Lens. Depuis sa création, le PSG a marqué 160 buts face aux Lensois. Seuls Lyon (175 buts), Saint-Étienne (167 buts), Nantes (162 buts) et Marseille (161 buts) ont encaissé plus de buts contre Paris. Enfin, Paris va disputer ce soir son 257e match de Coupe de France pour un bilan de 184 victoires, 30 nuls et 42 défaites, soit une moyenne de 72% de victoires.