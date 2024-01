Lens / PSG – les compositions officielles

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens, en conclusion de la 18e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a encore une fois innové dans son onze.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir avec une belle affiche face au RC Lens au Stade Bollaert. Leader du championnat, le club parisien aura pour mission de faire chuter les Sang & Or à domicile, eux qui n’ont connu la défaite qu’à une seule reprise toutes compétitions confondues dans leur antre cette saison. Et pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Arnau Tenas, Alexandre Letellier, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. À cela s’ajoutent les absences de Lee Kang-In et Achraf Hakimi, qui sont retenus avec la Corée du Sud et le Maroc pour disputer la Coupe d’Asie et la Coupe d’Afrique des Nations.

À moins d’une heure de cette rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs compositions d’équipes. Et du côté du PSG, sans surprise, Gianluigi Donnarumma gardera les buts. En défense, Luis Enrique a choisi Carlos Soler au poste de latéral droit plutôt que Nordi Mukiele. En défense centrale, ce sera la paire Marquinhos–Danilo Pereira. Dans le couloir gauche, Lucas Hernandez. En difficulté ces dernières semaines, Manuel Ugarte est titulaire au milieu de terrain au côté de Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Le trio d’attaque est composé d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola.

Feuille de match RC Lens / PSG

18e journée de Ligue 1 – Stade : Stade Bollaert – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Christophe Mouysset et Cédric Favre – Quatrième arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Eric Wattellier et Thomas Leonard.

Le XI du RC Lens : Samba (c) – Gradit, Danso, Medina – Sotoca, El-Aynaoui, Diouf, Frankowski – Maouassa, Wahi, Pereira Da Costa. Remplaçants : Leca, Chavez, M’Bala, Thomasson, Fulgini, Sylla, Saïd, Sishuba, Bermont

: Samba (c) – Gradit, Danso, Medina – Sotoca, El-Aynaoui, Diouf, Frankowski – Maouassa, Wahi, Pereira Da Costa. Le XI du PSG : Donnarumma – Soler, Marquinhos (c), Danilo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola Remplaçants : Navas, Mukiele, Beraldo, E.Mbappé, Ruiz, Mayulu, Asensio, Kolo Muani, Ramos

