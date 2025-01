Lens / PSG : les compositions officielles

Ce samedi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le RC Lens au Stade Bollaert-Delelis dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Leader du championnat avec sept points d’avance, le PSG peut provisoirement creuser l’écart en tête de la Ligue 1. Pour cela, le club parisien devra venir à bout du RC Lens dans cette rencontre de la 18e journée de Ligue 1. Et à l’approche des gros rendez-vous européens, Luis Enrique a décidé de ne prendre aucun risque avec Achraf Hakimi, Marquinhos et Ousmane Dembélé, tous restés à Paris. Mais, le coach parisien a tout de même aligné un onze de départ compétitif pour ramener les trois points de ce déplacement.

Vers un système à trois défenseurs

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma retrouve sa place de titulaire dans les cages. En défense, Warren Zaïre-Emery dépannera au poste de latéral droit tandis que Nuno Mendes occupera le flanc gauche. Les gauchers Willian Pacho, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez sont alignés dans une défense à trois. Dans l’entrejeu, Vitinha et Fabian Ruiz sont associés. Enfin, le trio offensif est composé de Désiré Doué, Bradley Barcola et Lee Kang-In. Reste à savoir qui évoluera dans la position de faux numéro 9.

Feuille de match RC Lens / Paris Saint-Germain

18e journée de Ligue 1 – Stade : Bollaert-Delelis – Horaire : 17 heures – Diffuseur : beIN SPORT 1 – Arbitre principal : Jérémie Pignard – Arbitres assistants : Laurent Coniglio etThomas Luczynski – Quatrième arbitre : Gaël Angoula – VAR : Nicolas Rainville et Abdelatif Kherradji