Luis Enrique
Image : PSG.fr

Lens / PSG – Les compositions officielles

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum13 mai 2026

Ce mercredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le RC Lens pour officialiser son titre de champion de France. Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Le PSG peut valider son titre de champion de France sur la pelouse de son dauphin, le RC Lens. En cas de victoire ou de match nul dans ce match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le club parisien sera officiellement sacré pour la quatorzième fois de son histoire. Pour ce match à Bollaert, Luis Enrique est privé de nombreux joueurs : Lucas ChevalierAchraf HakimiNuno MendesWillian PachoWarren Zaïre-EmeryQuentin Ndjantou et Lee Kang-in manquent à l’appel.

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Une équipe très offensive du PSG

Dans les buts, Matvey Safonov retrouve sa place de titulaire. En défense, Senny Mayulu dépanne une nouvelle fois au poste de latéral droit, tandis que Lucas Hernandez évolue à gauche. La charnière centrale est composée d’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo. Dans l’entrejeu, João Neves et Désiré Doué sont associés à Dro Fernandez. En attaque, le trio Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia est aligné.

Feuille de match RC Lens / Paris Saint-Germain

Match en retard de la 29e journée de Ligue 1 – Stade : Bollaert-Delelis – Horaire : 21 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Thomas Leonard – VAR : Willy Delajod et Stéphane Bré

  • Le XI de Lens : Risser – Aguilar, Baidoo, Sarr, Ganiou, Udol – Sangaré, Thomasson (c) – Sima, Edouard, Saïd
    • Remplaçants : Gorgelin, Masuaku, Antonio, Bulatovic, Haidara, Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Mesloub
  • Le XI du PSG : Safonov – Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Doué, J.Neves, Dro Fernandez – Barcola, Dembélé (c), Kvaratskhelia
    • Remplaçants : Marin, Marquinhos, Boly, Cordier, Lucea, F.Ruiz, Vitinha, G.Ramos, Mbaye
Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum13 mai 2026

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