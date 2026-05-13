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Lens / PSG – Les compositions probables selon la presse

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum13 mai 2026

Ce mercredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le RC Lens au stade Bollaert avec l’ambition d’officialiser son titre de champion de France. Pour ce match, Luis Enrique pourrait aligner sa meilleure équipe, en prenant en compte les nombreux absents.

Ce choc entre le RC Lens et le PSG, comptant pour le match en retard de la 29e journée de Ligue 1, doit permettre aux deux formations de préparer leurs finales à venir. Si l’identité du champion de France ne fait plus aucun doute, les Lensois voudront préparer au mieux leur finale de Coupe de France contre l’OGC Nice, le 22 mai prochain, tandis que l’équipe de Luis Enrique disputera un dernier test avant la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, le 30 mai.

Info à la Une – Lens / PSG, un choc pour officialiser son titre de champion

Le retour de Vitinha et João Neves dans l’entrejeu

Ainsi, le coach parisien pourrait être amené à aligner la meilleure équipe possible, en tenant compte des nombreux absents pour cette rencontre. En effet, Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery, Quentin Ndjantou et Lee Kang-in manqueront à l’appel pour cette affiche face aux Sang & Or.

Les quotidiens L’Equipe et Le Parisien s’accordent sur le onze de départ. Ainsi, Matvey Safonov pourrait retrouver sa place de titulaire dans les buts. En défense, Senny Mayulu devrait une nouvelle fois dépanner au poste de latéral droit, tandis que Lucas Hernandez occupera le côté gauche. La charnière centrale devrait être formée d’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo. Dans l’entrejeu, Dro Fernandez devrait enchaîner aux côtés des indispensables João Neves et Vitinha. En attaque, le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia est pressenti.

  • Le XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Safonov – Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – J.Neves, Vitinha (c), Dro Fernandez – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
  • Le XI probable de Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, M.Sarr – Aguilar, Sangaré, Thomasson (c), Udol – Thauvin, Edouard, Saïd
Les compositions probables de Lens : PSG (L'Equipe)
Les compositions probables de Lens / PSG (L’Equipe)
Les compositions probables de Lens : PSG (Le Parisien)
Les compositions probables de Lens / PSG (Le Parisien)
Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum13 mai 2026

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