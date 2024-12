Lens / PSG : les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG fera son entrée en lice en Coupe de France en affrontant le RC Lens au Stade Bollaert. Et Luis Enrique ne compte pas faire une large revue d’effectif.

Pour terminer l’année 2024 en beauté, le PSG devra venir à bout du RC Lens pour son entrée en lice en Coupe de France. Dans cette affiche des 32es de finale de la compétition, le club parisien a hérité d’une formation de Ligue 1. Tenants du tire, les Rouge & Bleu voudront surfer sur leurs belles prestations face à l’Olympique Lyonnais (3-1) et l’AS Monaco (2-4). Et comme annoncé par Luis Enrique en conférence de presse, cette rencontre ne servira pas à faire un large turnover. Ainsi, plusieurs cadres sont attendus sur la pelouse du Stade Bollaert-Delelis dès le coup d’envoi.

Doué titulaire à la place de Barcola ?

Seul absent de cette rencontre, Gianluigi Donnarumma devrait laisser sa place à Matvey Safonov dans les cages parisiennes. Selon L’Equipe, Achraf Hakimi devrait être remplaçant, permettant à Warren Zaïre-Emery d’occuper le poste de latéral droit. Pour le reste de la défense, pas de surprise en vue avec les titularisations de Marquinhos et Willian Pacho en charnière centrale et le retour de Nuno Mendes dans le couloir gauche. Dans l’entrejeu, le trio Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves devrait être associé. Enfin, toujours selon le quotidien sportif. Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Désiré Doué sont pressentis pour être alignés en attaque.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent, notamment en défense, où Achraf Hakimi devrait tenir sa place. En défense centrale, Willian Pacho pourrait souffler et permettre à Lucas Beraldo de former une charnière 100% brésilienne aux côtés de Marquinhos. La titularisation d’Hakimi permettrait à Warren Zaïre-Emery d’occuper l’entrejeu en lieu et place de Fabian Ruiz.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, J.Neves – Dembélé, Ramos, Doué

(L’Equipe) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, J.Neves – Dembélé, Ramos, Doué Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Dembélé, Ramos, Doué

(Le Parisien) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Dembélé, Ramos, Doué Le XI probable du RC Lens (L’Equipe) : Koffi – Frankowski, Danso (c), Khusanov, Medina – Chavez, Thomasson, El-Aynaoui, Zaroury, Nzola, Fulgini

(L’Equipe) : Koffi – Frankowski, Danso (c), Khusanov, Medina – Chavez, Thomasson, El-Aynaoui, Zaroury, Nzola, Fulgini Le XI probable du RC Lens (Le Parisien) : Koffi – Frankowski, Khusanov, Danso (c), Medina, Machado – Thomasson, El Aynaoui, Diouf (ou Ojediran) – Fulgini, Nzola

Les compositions probables de Lens / PSG (L’Equipe)