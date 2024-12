Lens / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé contre Lens en 32es de finale de Coupe de France (1-1, 3 t.a.b à 4). Les Parisiens peuvent remercier Matvey Safonov, auteur de deux arrêts lors de la séance de tirs au but. Les trois joueurs offensifs ont été plus en difficulté.

Pour son dernier match de l’année 2024, le PSG se déplaçait à Lens pour le compte des 32es de finale de Coupe de France. Dans un match qui s’est animé en seconde période, les Lensois et les Parisiens ont chacun marqué un but. Ils n’ont pas réussi à se départager et ont dû faire la décision lors de la séance de tirs au but. Et dans cet exercice, ce sont les joueurs de Luis Enrique qui ont brillé avec leurs quatre tentatives transformées et deux arrêts de Matvey Safonov. Les Parisiens se sont qualifiés en seizième de finale et affronteront l’équipe de National 3, le FC Espaly-Saint-Marcel.

Willian Pacho et une attaque dans le dur

Dans les buts, Matvey Safonov a réalisé une belle performance, lui qui ne peut rien sur le but lensois. Il a sublimé sa performance avec ses deux parades lors de la séance des tirs au but qui a permis au PSG d’éliminer Lens et de poursuivre sa quête de back to back dans la compétition. En défense, Willian Pacho a été en difficulté. L’international équatorien, qui enchaîne les matches depuis le début de la saison et qui réalise une bonne première partie de saison, est un peu plus dans le dur ces dernières semaines. Ce soir, il a eu du mal dans les duels et a été passé deux fois par Fulgini, qui s’est procuré deux grosses occasions, sans réussir à marquer. À ses côtés, Marquinhos s’est montré solide et a réussi plusieurs interventions aériennes très importantes. Même s’il a perdu quelques duels, il a réalisé un bon match. Pour cette rencontre contre les Lensois, Luis Enrique avait décidé d’aligner une attaque, Ousmane Dembélé, Lee Kang-in et Désiré Doué. Ce dernier, après trois très bons matches, a été plus en difficulté ce dimanche soir. Placé dans le couloir gauche, il a eu moins de liberté. Il s’est procuré deux occasions sans réussir à tromper la vigilance du gardien lensois. De son côté, Ousmane Dembélé, placé en faux numéro 9, a eu énormément de mal à exister. Trop discret sur le front de l’attaque, il a fini par basculer à droite. Il s’est procuré trois occasions, mais s’est manqué sur les deux premières avant de voir Koffi un bel arrêt sur sa dernière tentative (87e). Enfin, Lee Kang-in a été à l’image de ses derniers matches, décevant. Il a manqué de percussion et n’a pas réussi à faire de différence face à la défense regroupée de Lens.