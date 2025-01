Lens / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi, le PSG a poursuivi sa série de victoires en venant à bout du RC Lens en Ligue 1. Un succès acquis grâce à un Bradley Barcola qui retrouve des couleurs.

Avant de penser à son match capital face à Manchester City en Ligue des champions, le PSG devait bien négocier sa rencontre face au RC Lens, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Dans ce déplacement périlleux au stade Bollaert-Delelis, les Rouge & Bleu ont arraché la victoire dans les dernières minutes grâce à une belle performance de Bradley Barcola, auteur d’un but et d’une passe décisive. Un huitième succès de rang toutes compétitions confondues pour les joueurs de Luis Enrique, qui prennent provisoirement 10 points d’avance en tête du classement.

Barcola retrouve de l’efficacité, Nuno Mendes en difficulté

Dans le dur depuis quelques mois, Bradley Barcola a retrouvé le chemin des filets en Ligue 1. Une première depuis le déplacement à Angers le 9 novembre dernier. Un réveil au meilleur des moments pour le Français, qui reçoit la note de 7/10 dans L’Equipe. « Une nouvelle fois à droite pour débuter la rencontre, le Français, buteur face à Espaly mercredi, poursuit son retour sur le plan statistique en offrant la passe décisive sur le but de Fabian Ruiz (59e), puis la victoire aux siens (86e). Pourtant, dans le jeu, l’international français a été assez effacé. Mais l’efficacité est de retour et c’est une bonne nouvelle pour Paris. » Si le quotidien sportif a apprécié la paire défensive Pacho-Beraldo, il met également à l’honneur la performance en faux numéro 9 de Lee Kang-In, en lui attribuant la note de 6/10 : « On ne peut pas reprocher grand-chose au Sud-Coréen. Parisien le plus actif offensivement, il a toujours tenté de faire des différences par la passe ou le dribble en venant régulièrement dézoner pour créer du danger. Il a lancé Barcola sur l’égalisation de Ruiz (59e), juste avant de céder sa place à Gonçalo Ramos (60e). »

En revanche, le constat est différent du coté du quotidien Le Parisien, qui octroie la plus mauvaise note du match au Sud-Coréen (3/10), soit la même notation que Nuno Mendes en grande difficulté dans un rôle inhabituel pour lui. « On n’a pas compris où Luis Enrique voulait en venir. Aligné en relayeur gauche, il s’est un temps mué en attaquant de pointe et a semblé perdu, ne touchant que 20 ballons lors du premier acte. De retour dans le couloir gauche après la sortie d’Hernandez, il a tout de suite été plus sollicité sans être flamboyant non plus. » Si Fabian Ruiz a sonné la révolte parisienne en égalisant, Gianluigi Donnarumma a permis à sa formation de revenir de ce déplacement avec les trois points grâce à des parades déterminantes en fin de rencontre. « Léger sur le but de Nzola (1-0, 37e), sa défense avait décidé de lui compliquer la tâche. Sans lui, pourtant, l’affaire aurait vite été pliée. Il intervient bien dans les airs (25e, 47e, 69e), met Koyalipou en échec à trois reprises (56e, 65e), se détend pour repousser un dernier tir de Gradit (81e) avant de sortir un dernier plongeon dans le temps additionnel », analyse LP qui donne la note de 6/10 au portier italien.