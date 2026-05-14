Lens / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG a officialisé son titre de champion de France en s’imposant sur la pelouse du RC Lens (2-0). Un succès obtenu grâce à un immense Matvey Safonov dans les cages.

Le PSG n’a pas raté l’occasion. Dans ce match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplaçait sur la pelouse de son dauphin, le RC Lens. Cliniques dans la finition, les Rouge & Bleu se sont imposés sur le score de 2-0 grâce à des réalisations de Khvicha Kvaratskhelia et Ibrahim Mbaye. Un succès qui permet aux Parisiens d’être officiellement sacrés champions de France pour la 14e fois de leur histoire.

Safonov XXL, Zabarnyi solide, Barcola décevant

Mais dans cette rencontre, l’équipe de Luis Enrique peut remercier Matvey Safonov, infranchissable avec huit arrêts au compteur. Sans surprise, le portier russe reçoit la meilleure note du match dans L’Equipe avec un 9/10. « Les Lensois se souviendront longtemps de cette soirée où même quand ils sont parvenus à cadrer, le gardien russe a repoussé toutes leurs tentatives, du pied, de la main, de la poitrine. La liste de ses arrêts décisifs serait trop longue, ici, mais il a clairement réalisé son plus grand match avec le PSG. » En revanche, Bradley Barcola n’a pas marqué de points, lui qui a été remplacé à la pause par Vitinha. Le Français récolte la note de 3/10 dans le quotidien sportif. « Son premier ballon poussé trop loin a tout résumé d’un match où il a été très loin de son niveau. Sa perte de balle juste après a provoqué l’une des plus belles occasions lensoises. Après la rencontre de Brest dimanche, cela fait deux prestations décevantes de suite pour le Français, logiquement remplacé dès la mi-temps par Vitinha. »

Au rayon des satisfactions, le quotidien Le Parisien salue la performance d’Illia Zabarnyi avec une note de 7/10 : « Une prestation assez dense pour l’Ukrainien. Solide dans l’axe, il a aussi souvent replacé Dro Fernandez devant lui. Des jaillissements percutants et un sauvetage de la tête sur sa ligne sur une tentative de Saïd (20e). Averti (45e). Il contre une frappe de Saint-Maximin qui partait au but (73e). » Respectivement buteur et passeur, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé obtiennent la note de 6/10 dans le journal francilien. « Le Géorgien a longtemps été l’homme invisible de l’attaque entre courses moyennes et balles perdues. Mais quand Dembélé l’envoie au but, son sang-froid a fait merveille (29e). Létal à défaut de briller. »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Safonov 9 – Mayulu 5, Zabarnyi 5, Beraldo 5, L.Hernandez 4 – Doué 6, J.Neves 5, Dro Fernandez 4 – Barcola 3 (Vitinha 5), Dembélé 5, Kvaratskhelia 5 / Luis Enrique 6

(L’Equipe) : Safonov 9 – Mayulu 5, Zabarnyi 5, Beraldo 5, L.Hernandez 4 – Doué 6, J.Neves 5, Dro Fernandez 4 – Barcola 3 (Vitinha 5), Dembélé 5, Kvaratskhelia 5 / Luis Enrique 6 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 8.5 – Mayulu 5, Zabarnyi 7, Beraldo 5.5, L.Hernandez 5.5 – Doué 5.5, J.Neves 6, Dro Fernandez 5.5 – Barcola 4 (Vitinha 6), Dembélé 6, Kvaratskhelia 6

L’ouverture du score de Kvara ! ⚽️ pic.twitter.com/tRwY9vuY8e — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 13, 2026