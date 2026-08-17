Lens / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG s’est incliné lors du Trophée des Champions face au RC Lens (0-1). Sans surprise, plusieurs joueurs ont souffert de leur manque de préparation.

Quelques jours après sa victoire en Supercoupe d’Europe, le PSG avait à coeur de remporter un deuxième trophée pour lancer sa saison 2026-2027 de la meilleure des manières. Pour cela, le club de la capitale devait s’imposer face au RC Lens au stade Bollaert, dans le cadre du Trophée des Champions. Malgré sa domination dans le jeu et une supériorité numérique pendant près de cinquante minutes, l’équipe de Luis Enrique a chuté dans le Nord (0-1).

Doué en jambes, Digne en difficulté

Malgré un manque de préparation physique, le club de la capitale avait parfaitement entamé la rencontre en dictant son rythme, à l’image de la prestation de Désiré Doué, qui obtient la note de 6/10 dans L’Équipe. « L’international français a été très au-dessus du lot, même s’il a parfois donné l’impression d’en faire trop et de complexifier certaines situations avantageuses. Mais ses coups de reins, ses fixations, ses enchaînements ont fait de gros dégâts. Il a été le plus dangereux sans être décisif. Mais il a touché la barre (45e + 3), offert un but refusé à Ruiz pour hors-jeu et tenté sa chance avec des crampes sur un dernier coup franc stoppé par Risser », souligne le quotidien sportif. En revanche, la défense parisienne n’a pas réussi à contenir les rares assauts adverses. Lucas Digne a notamment souffert pour sa première apparition depuis son retour chez les Rouge & Bleu. « Onze ans après sa dernière apparition sous le maillot parisien, Digne avait un joli duel à négocier face à Thauvin. S’il a bien tenu son couloir pendant l’entame, le latéral est surpris dans son dos par le capitaine du RC Lens qui marque en renard des surfaces (32e). Offensivement, ses centres ont rarement trouvé preneurs », rapporte Le Parisien, qui lui donne la note de 3,5/10.

Titulaire pour la deuxième fois d’affilée, Maghnes Akliouche a montré de belles choses, mais a pêché dans le dernier geste. « L’ancien Monégasque semble déjà bien intégré dans le collectif. Intelligent dans ses déplacements et généreux, le numéro 11 doit tout de même faire mieux au moment de se présenter devant le but (13e). Victime d’un tacle sur la cheville droite qui entraîne l’expulsion d’Antonio (39e), le gaucher sera attendu, aussi, dans sa capacité à créer le danger avec le ballon », rapporte le quotidien francilien, qui lui attribue la note de 4,5/10. Enfin, la charnière centrale n’a pas dégagé l’assurance nécessaire, à l’image de Willian Pacho. « Il a souffert dans son duel avec Sima dans les vingt premières minutes, et s’il a mieux pris la mesure de l’attaquant lensois, ensuite, il n’a pas dégagé la même puissance et la même sécurité qu’à l’habitude. Il n’est pas totalement prêt, ce que ses premières sorties avaient esquissé », rapporte L’Équipe, qui lui octroie la note de 4/10.

Les notes du PSG (L’Équipe) : Safonov 5 – Hakimi 4, Zabarnyi 4, Pacho 4, Digne 4 – Zaïre-Emery 5, Beraldo 4, Vitinha 6 – Doué 6, Akliouche 4, Kvaratskhelia 5 / Luis Enrique 5

(L’Équipe) : Safonov 5 – Hakimi 4, Zabarnyi 4, Pacho 4, Digne 4 – Zaïre-Emery 5, Beraldo 4, Vitinha 6 – Doué 6, Akliouche 4, Kvaratskhelia 5 / Luis Enrique 5 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 4 – Hakimi 4, Zabarnyi 4.5, Pacho 4.5, Digne 3.5 – Zaïre-Emery 5.5, Beraldo 5.5, Vitinha 5 – Doué 5.5, Akliouche 4.5, Kvaratskhelia 3.5

Image rare, les joueurs du PSG le visage fermé, applaudis par la haie d’honneur des Lensois ?#TrophéedesChampions pic.twitter.com/18hvFxJWhg — L1+ (@ligue1plus) August 16, 2026